Eskişehir'de Motosikletli Grup Gece Yarısı Gürültüsüyle Tepki Çekti

Eskişehir'de gece saatlerinde bir araya gelip egzoz sesleri ile mahalle sakinlerini rahatsız eden motosikletli gruba vatandaş tepki gösterdi.

İddiaya göre, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde Halk Caddesi'nin çevresinde motosikletli bir grup, gece saatlerinde toplanarak çevreye rahatsızlık veriyor. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; egzoz sesi ile gürültü yapan motosikletliler, motosikletin önünü kaldırmaya çalışıp trafiği tehlikeye düşürüyor. Dün gece saatlerinde yine bir araya gelen motosikletlilere bir apartman sakini tepki gösterdi. Cep telefonu kamerası ile görüntü alan kadın, "Arkadaşım, bu saatlerde milleti rahatsız ediyorsunuz, bu saatte beni rahatsız edemezsiniz" dedi.

Bölge sakinleri, gece saatlerinde vatandaşları rahatsız eden motosikletlilerle ilgili polis ekiplerince çalışma yapılmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı