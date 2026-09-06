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Dalaman'da orman yangını kontrol altına alındı

Dalaman'da orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece çıkan ve yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen orman yangını, ekiplerin zorlu müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın, ulaşımın güç olduğu bir bölgede çıktı. Bu nedenle ekipler yangın alanına ulaşmakta zorluk yaşadı.

Hafif şiddetteki rüzgarın etkili olduğu bölgede, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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