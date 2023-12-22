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Gebze'deki Madeni Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Sanayi Bölgesinde bulunan Belgin Madeni Yağ fabrikasının bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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