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Gebze'deki fabrikada rehine krizi sona erdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) fabrikasında yaşanan rehine krizi sona erdi. 7 kişi serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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