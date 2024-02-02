Gebze'deki fabrikada rehine krizi sona erdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) fabrikasında yaşanan rehine krizi sona erdi. 7 kişi serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu. - KOCAELİ