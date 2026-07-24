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Gebze’de bina çatısı alevlere teslim oldu

Gebze’de bina çatısı alevlere teslim oldu
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıdan yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi Cam Blokları mevkisinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevler çevrede paniğe neden olurken, ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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