Gazze Şeridi'nde Saldırılarda Sivil Kaybı 61 Bin 430'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 430'a, yaralananların sayısı 153 bin 213'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 61 kişinin hayatını kaybettiği, 363 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu sayılarla birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 430'a, yaralananların sayısının 153 bin 213'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 9 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği, 41 bin 172 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 35 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 304 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 778'e, sayısı 12 bin 894'e yükseldi.

Gazze'de 2'si çocuk 5 kişi daha hayatını kaybetti

Bakanlık aynı zamanda, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Açıklanan son sayılarla, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE