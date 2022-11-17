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Gazze Şeridi'nde bir apartman dairesinde yangın çıktı: 21 ölü

3. Sayfa Haberleri

Gazze Şeridi'nde bir apartman dairesinde kutlama esnasında yangın çıktı. Yangında 21 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

SEYAHATTEN DÖNÜŞÜ KUTLUYORLARMIŞ

Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazze 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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