Gazze'de can kaybı 72 bin 126'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 126'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 4 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden birinin İsrail askerleri tarafından düzenlenen yeni bir saldırıda öldüğü, ikisinin de daha önceki saldırılarda oluşan enkazdan çıkarıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 641'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 755'e, yaralı sayısının da bin 711'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 126'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 809'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı