Haberler

Gazze'de Ateşkes İhlali: 2 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 48 saatte 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 384'e, yaralı sayısı ise 174 bin 242'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 384'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 257'ye, yaralı sayısı 4 bin 131'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 384'e, yaralı sayısı 174 bin 242'ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!