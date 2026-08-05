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Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: 4 ölü

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İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Önceki yaralılardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 73 bin 381'e, yaralı sayısı 174 bin 231'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 381'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 254'e, yaralı sayısı 4 bin 121'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 381'e, yaralı sayısı 174 bin 231'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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