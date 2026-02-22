Haberler

Gazze'de can kaybı 72 bin 72'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 72 bin 72'ye ulaştığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 72'ye yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saat içinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 614'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726'ya, yaralı sayısının da bin 643'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının da 72 bin 72'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının ise 171 bin 741'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

