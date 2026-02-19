Haberler

Gazze'de son 24 saatte 2 can kaybı

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e, yaralı sayısı bin 630'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 69'a, yaralı sayısı 171 bin 728'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
