İsrail'in son 24 saatteki Gazze saldırılarında 11 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 11 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarda 11 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı. Daha önceki saldırılarda yaralanarak tedavi altına alınan bir sivilin de kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 180'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 802'ye, yaralı sayısının da 3 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 305'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 918'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı