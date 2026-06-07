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İsrail'in saldırdığı Gazze'de son 24 saatte 10 sivil öldü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 sivilin yaralandığını açıkladı. Ateşkes ihlaliyle ilgili endişeler artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarında 10 sivilin hayatını kaybettiği ve 36 sivilin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 961'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 782'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 3 bin 20'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 971'e, toplam yaralı sayısının da 173 bin 128'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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