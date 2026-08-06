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Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: 1 ölü, 5 yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 382'ye yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 255'e, yaralı sayısı 4 bin 125'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 382'ye, yaralı sayısı 174 bin 236'ya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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