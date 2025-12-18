Gazze'de bir bebek daha aşırı soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde etkisini sürdüren şiddetli soğuk nedeniyle 1 aylık bebek hayatını kaybetti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde aşırı soğuk hava etkisini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 aylık bebek Saeed Abdeen'in şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarıldı. Bu kış 4 çocuğun aşırı soğuğa maruz kalarak yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise İsrail'in bombalayarak ağır hasar bıraktığı binaların şiddetli yağışların ardından çökmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Ekim ayında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki yapıların yarısından fazlasının yıkıldığını ve kalan yapıların ise yaklaşık yüzde 40'ının ağır veya orta derecede hasar gördüğünü açıklamıştı. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail'in yerinden ettiği yüz binlerce sivilin şiddetli yağmurlarda çadırlarının ve barınaklarının sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu, İsrail'in barınaklar ile kum torbaları için yeterli malzemenin bölgeye girişine izin vermediğini belirtmişti. - GAZZE