Gazze’de Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 61.897'ye Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 897, yaralananların sayısı ise 155 bin 660 olarak kaydedildi. Son 24 saatte 70 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70 kişinin hayatını kaybettiği, 385 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlığın paylaştığı son sayılarla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 897'e, yaralananların sayısı 155 bin 660'a ulaştı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana yaşanan saldırılarda ise 10 bin 362 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saat içinde İsrail'in bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 175 kişinin yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte yardım dağıtımları sırasında hayatını kaybeden kişilerin sayısı bin 924'e, yaralananların sayısı 14 bin 288'e ulaştı.

Açıklamada aynı zamanda, Gazze'de son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 108'i çocuk olmak üzere 251'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
