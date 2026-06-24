Haberler

Gazze'deki mezarlıkta onlarca insan kalıntısı çıkarıldı

Gazze'deki mezarlıkta onlarca insan kalıntısı çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı, İsrail saldırıları sonucu buldozerlerle tahrip edildi. Filistin Sivil Savunma ekipleri, arama çalışmalarında onlarca insana ait kalıntı çıkardı. Aileler yakınlarını teşhis etmekte zorlanıyor.

Gazze Şehri'nin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında tahrip olan Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda arama yapan Filistin Sivil Savunma ekipleri, onlarca insana ait kalıntı çıkardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yalnızca yaşam alanlarında değil, mezarlıklarda da ağır tahribata yol açtı. Saldırılar sırasında bozulan Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda yürütülen arama çalışmalarında onlarca insana ait kalındı çıkarıldı.

"Mezarlığa gelen aile üyeleri yakınlarının kalıntılarını teşhis etmekte büyük zorluk yaşıyor"

Gazze Sivil Savunma Halk İlişkiler ve Medya Direktörü Abdullah el- Majdalawi, mezarlığın İsrail güçleri tarafından saldırılar sırasında buldozerlerle tahrip edildiğini bildirdi. El-Majdalawi, kalıntıları çıkarma çalışmalarının son derece zor şartlar altında yürütüldüğünü belirtti. Sivil Savunma ekiplerinin elindeki kaynakların ciddi ölçüde yetersiz olmasına rağmen arama ve çıkarma çalışmalarının hala sürdüğünü belirten el-Majdalawi, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle farklı mezarlardaki kalıntıların birbirine karıştığını söyledi. Direktör, "Mezarlığa gelen aile üyeleri bile mezarların geniş çaplı tahrip edilmesi ve yerlerinin bozulması nedeniyle yakınlarının kalıntılarını teşhis etmekte büyük zorluk yaşıyor. Mezarlıktan çıkarılabilecek nihai cenaze sayısı, alana verilen büyük çaplı tahribat nedeniyle hala bilinmiyor" dedi. Abdullah el- Majdalawi, çıkarılan kalıntıların uygun şekilde yeniden defnedilmeleri için ilgili kurumlara teslim edildiğini bildirdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda bugüne kadar toplam 73 bin 39 kişi hayatını kaybederken, 173 bin 388 kişi yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar
Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Pes artık! Polis ekmeği bölünce gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler

Trump'ın planlarını altüst eden karar! İlk tepkisi hayli sert oldu
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı