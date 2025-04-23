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Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 51 Bin 305'e Yükseldi

Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 51 Bin 305'e Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 305'e çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 305'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 928 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'nde 5 bin 55 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 51 bin 305'e, yaralı sayısı ise 117 bin 96'ya yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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