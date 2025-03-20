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Gazze'de İsrail Saldırıları: 710 Ölü, 900 Yaralı

Gazze'de İsrail Saldırıları: 710 Ölü, 900 Yaralı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 710 kişinin öldüğünü, 900 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Halil El Dakran, İsrail'in ateşkesi bozduğu salı gününden bu yana Gazze Şeridi'nde 710 kişiyi öldürdüğünü, 900 kişiyi de yaraladığını açıkladı. İsrail ordusunun gece saatlerinden beri gerçekleştirdiği saldırılarda ise en az 70 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Halil El Dakran yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında salı gününden bu yana 710 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin de yaralandığını ifade etti.

El Dakran, İsrail'in katliamlarında yaralananların birçoğunun acil tıbbi bakım sağlanamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği aktardı. El-Dakran, yaralıların yaklaşık yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu, çoğunun durumunun ağır olduğunu belirtti.

İsrail gece boyu 70 Filistinliyi katletti

Sağlık Bakanlığından bir yetkili ise İsrail'in gece boyu düzenlediği saldırılarda ise en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını ifade etti. İsrail ordusunun saldırılarda Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki evleri hedef aldığı öğrenildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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