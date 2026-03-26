Gazze'de can kaybı 72 bin 267'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 17 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 691'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 876'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 267'ye yükseldiği belirtilirken toplam yaralı sayısının da 171 bin 976'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı