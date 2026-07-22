Filistinli gazetecilerden "tedavi için çıkış izni" çağrısı

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi ve tedavi imkanlarının yetersiz kalması nedeniyle yaralı ve hasta gazetecilerin yurt dışında tedavi edilmek üzere bölgeden çıkarılmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları, bölgede görev yapan gazetecilerin karşı karşıya kaldığı insani şartları da ağırlaştırıyor. Filistin Gazeteciler Sendikası, bölgede yaralanan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan gazeteciler için Gazze Şehri'nden uluslararası topluma çapı yaptı. Rashad Shawa Kültür Merkezi önünde toplanan sendika üyeleri, bölgede tedavi imkanlarının yetersiz kaldığını belirterek, meslektaşlarının yurt dışında tedavi edilebilmesi için çağrıda bulundu. Onlarca gazeteci ve medya çalışanının katıldığı gösteride, "Gazzeli gazetecilerin yurtdışında tıbbi tedavi hakkı var", "Hayatlarımızı kurtarın", "Gerçeğin sesini kurtarın" ve "Yaralı ve hasta gazetecilerin çektiği acılara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'den dünyaya bir çığlık"

Gazze'deki Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana yaptığı konuşmada, gösterinin İsrail askeri saldırısı sırasında ağır yaralanan gazetecilere ve bölge dışındaki tedaviye erişimleri engellendiği için ciddi hastalıklarla mücadele eden gazetecilere destek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Farwana, "Gazze'deki sağlık sistemi, savaş ve devam eden ablukanın bir sonucu olarak çöktü. Birçok yaralı ve hasta gazeteci için yurt dışında tedavi almak artık bir seçenek değil; bu bir hayatta kalma meselesidir" ifadelerini kullandı. Farwana, gösteriyi "Gazze'den dünyaya bir çığlık" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma Filistinli gazetecilerin yaptığı fedakarlıkları tanıma çağrısında bulundu.

Gazzeli Genel Sekreter Farwana, "Bu gazeteciler savaş sırasında çok büyük bedel ödedi. Gerçeği aktarmaya devam ederken meslektaşlarını, evlerini, aile üyelerini ve medya kurumlarını kaybettiler. Bugün hayatlarını kurtarabilecek tıbbi bakıma erişebilmek için dünyanın desteğine ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

"Dünyanın bizim yanımızda durmasını umuyoruz"

Bölgede 27 Ocak 2024'te yaralanan foto muhabiri Muhammed Al-Qahouji ise yaptığı açıklamada, gösteriye kendisinin ve yaralı meslektaşlarının yurt dışında tedavi görme hakkını savunmak için katıldığını söyledi. Al-Qahouji, "Bugün burada tedavi hakkımı hatırlatmak ve Gazze dışında acilen tıbbi bakıma ihtiyaç duyan meslektaşlarımla dayanışma göstermek için bulunuyorum. Filistinliler olarak dünyanın bizim yanımızda durmasını ve artık uzak hayallere dönüşen en temel insan haklarımızı elde etmemiz konusunda bize destek olmasını umuyoruz" şeklinde konuştu. Al-Qahouji, yurt dışında tıbbi tedaviye erişimin temel bir hak olduğunu ancak Gazze'deki uzman sağlık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle bunun neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

Yaralandığı anları anlatan Gazzeli muhabir, yakınındaki bir patlama nedeniyle yüzünde yaralar oluştuğunu, üst ve alt çenesinde kırıklar meydana geldiğini, işitme sinirlerinin zarar gördüğünü, sağ elindeki kemiklerde beş ameliyat gerektiren ciddi travma oluştuğunu ve halen etkisini sürdüren omurga yaralanmaları yaşadığını belirtti.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 27'si kadın 265 gazetecinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 500 gazetecinin yaralandığını ve 34'ten fazla gazetecinin gözaltına alındığını bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı