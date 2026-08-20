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Gazze'de enkazdan çıkarılan 50 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi

Gazze'de enkazdan çıkarılan 50 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi
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Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz haftalarda enkazlardan cansız bedenleri çıkarılan 19’u çocuk 50 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz haftalarda enkazlardan cansız bedenleri çıkarılan 19'u çocuk 50 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazlarından Filistinlilerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda enkazlardan cansız bedenleri çıkarılan 19'u çocuk 50 kişi için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler, Şifa Hastanesi'nin önünde toplandı. Törene katılan Filistinliler, İsrail'in işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cenazeler, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Baptist Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazelerin Aralık 2023'te Gazze kentine İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden El-Sevafiri, El-Batnici, Kerem, El-Af, Haraz ve Arakik ailelerinin üyelerine ait olduğu aktarıldı.

Söz konusu cenazeler, Gazze'deki Sivil Savunma ekiplerinin 19 Temmuz'da başlattığı enkaz altındaki cenazeleri bulmayı amaçlayan projenin ikinci aşaması kapsamında bulundu.

Gazze'de enkaz altında 8 bin cenaze olduğu tahmin ediliyor

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin çok sayıda kişinin cenazesine henüz ulaşamadığını belirterek, Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 8 bin kişinin cenazesinin hala enkaz altında bulunduğunu belirtti.

Bassal, ağır iş makinelerinin yetersizliğinin yanı sıra bu ekipmanların büyük bölümünün İsrail ordusu tarafından imha edilmesinin Sivil Savunma ekiplerinin cenazelere ulaşma ve çıkarma çalışmalarını engellediğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde bin 283 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 248 kişi ise yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 417'ye, yaralı sayısı 174 bin 360'a ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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