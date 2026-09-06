Gazze'de 100 Filistinli için toplu cenaze töreni

Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, aralarında yaklaşık 70 çocuğun bulunduğu 100 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkım, kent genelinde ağır bir tablo oluşturmaya devam ederken, enkaza dönüşen mahallelerde hayatını kaybedenlere ulaşma çalışmaları da sürüyor. Saldırılarla yıkılan evlerin enkazı altında kalan Filistinlilere ulaşmak ise bölgedeki ağır şartlar nedeniyle uzun ve zorlu bir sürece dönüşüyor. Yıkılan bölgelere erişimin güç olması ve arama-kurtarma ekiplerinin gerekli ekipman ile ağır iş makinelerinden yoksun bulunması, cenazelerin enkazdan çıkarılmasını daha da zorlaştırıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düzenlenen İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından çıkarılan yaklaşık 70 çocuğun bulunduğu 100 Filistinli için bugün Zeytun Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İmam Şafii Camii'nin önünde başlayan törene yüzlerce Filistinli katıldı. Malaka, İrhim, el-Belavi ve Salmi ailelerine mensup sivillerin, Filistin bayraklarına sarılı cenazeleri törenin ardından toplu mezarlara defnedildi.

"Ailemin cenazeleri enkazın altından çıkarıldı ve onurlarına yakışır şekilde defnedilecekler"

Babasının ve kardeşlerini toprağa veren Malak el-Belavi, aile üyelerini kaybettiği saldırıyı anlattı. El-Belavi, "Evden ayrıldım ve yarım saat sonra babamı ve kardeşlerimi enkazın altında bulmak için geri geldim. Bu benim için büyük bir şoktu. Sadece yarım saat önce benimle birlikteydiler. Artık aramızda olmadıklarını kabullenemedim. Şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum çünkü ailemin cenazeleri enkazın altından çıkarıldı ve onurlarına yakışır şekilde defnedilecekler" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında toplam 73 bin 651 sivilin öldüğünü, 174 bin 592 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı