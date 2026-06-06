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İsrail'in Gazze saldırısında bir genç, düğününden saatler önce hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında, 25 yaşındaki bir Filistinli genç düğününe saatler kala hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında, 25 yaşındaki bir Filistinli gencin bugün yapılması beklenen düğününden saatler önce hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe bölgede giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir aile evinin çatısına kurulan çadırın hedef alındığı ve olayda 25 yaşındaki Muhannad Othman Farawna'nın hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Farawna ailesinin açıklamasına göre, saldırıda hayatını kaybeden gencin günün ilerleyen saatlerinde düğün yapması bekleniyordu. Saldırı, evlenmeye hazırlanan Farawna'nın düğününden saatler önce yaşamını yitirmesine neden olurken, ailesi ve sevdiklerini de derin üzüntüye boğdu.

Sosyal medya kullanıcıları, damadın ölümünden sadece birkaç gün önce dağıttığı düğün davetiyesini paylaşırken, yerel halk arasında da büyük bir üzüntü oluştu.

Gazze'de can kaybı 72 bin 961'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlali ederek düzenlediği saldırılarda Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 951'e, yaralı sayısının ise 2 bin 984'e yükseldiği kaydedilmişti. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 961'e yükseldiği belirtilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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