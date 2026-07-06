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Gazze'de can kaybı 73 bin 98'e yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e ulaştı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde can kaybı 73 bin 98'e yükseldi.

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 5 cenaze ve 7 yaralı getirildi. Bakanlığın açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 72'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 799'a, yaralananların sayısının ise 3 bin 463'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 73 bin 98'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 571'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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