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Gazze’de can kaybı 73 bin 669’a yükseldi

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İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısı 73 bin 669’a yükseldi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 73 bin 669'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, 2 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı. Bakanlık, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin tedavi gördüğü hastanede öldüğünü aktarırken, 4 sivilin cansız bedeninin de enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 358, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 831, yaralı sayısının da 4 bin 541'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 669'a, toplam yaralı sayısının da 174 bin 652'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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