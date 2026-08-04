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Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni

Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Hassayna ve Ebu Şeria ailesinin 112 ferdi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Aile, 22 Kasım 2023'teki saldırıda 308 kişiyle birlikte hedef alınmıştı.

Gazze Şeridi'nde 2023'te İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hassayna ve Ebu Şeria ailesinin 112 ferdi için toplu cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 3. yılına yaklaşırken, bölgede can kayıpları ve yıkımın boyutu her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 73 bin 377 kişinin hayatını kaybettiği bölgede çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı. Saldırıların ilk yılında büyük kayıp veren Hassayna ve Ebu Şeria ailesinin 112 ferdi için bugün toplu cenaze töreni düzenlendi. Gazze kentinden çok sayıda kişinin katıldığı törende, Filistin bayrağına sarılmış cenazeler için dua edildi. Yetkililer, cenazelerin devam eden İsrail saldırıları ve bölgede meydana gelen yıkım nedeniyle aylardır ulaşılamayan tek bir noktadan çıkarıldığını açıkladı.

"Bugün İsrail tarafından öldürülen sevdiklerimizi toprağa veriyoruz"

Muhammed el-Hasayna Ebu Şeria cenaze töreninde verdiği röportajda, "Filistin tarihinde eşi benzeri görülmemiş, hayal bile edilemeyecek bir trajediyle karşı karşıyayız. Bugün İsrail tarafından öldürülen sevdiklerimizi toprağa veriyoruz" dedi. Katliamın 22 Kasım 2023'te Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini belirten Muhammed el-Hasayna Ebu Şeria, İsrail güçlerinin 308 kişinin sığındığı bir yerleşim bloğunun tamamını hedef aldığını belirtti. Saldırıların saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sürdüğünü ve sivillerin sığındığı evleri hedef aldığını ifade eden Muhammed el-Hasayna Ebu Şeria, aile üyelerinin çoğunun, ABD vatandaşlığı bulunan eski Filistinli bakan Müfid el-Hasayna'nın evinde toplandığını aktardı.

Hassayna ve Ebu Şeria ailesinden bugüne kadar 267 kişinin toprağa verildiği, 41 kişinin de hala kayıp olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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