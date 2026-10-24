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Gazze'de ateşkese rağmen son 48 saatte 9 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

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Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda son 48 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 540'a yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin de cenazesine ulaşıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 540'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi de yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 547'ye, yaralı sayısı 5 bin 559'a yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 540'a, yaralı sayısı ise 175 bin 678'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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