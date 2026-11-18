İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen başlattığı yeni saldırılar, geçmiş saldırılarda yerinden edilen ve Nuseyrat, Bureyc ile Megazi mülteci kampları yakınında barınan onlarca Filistinli aileyi yeniden göçe zorladı.

İsrail ordusunun yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin merkezinde yeni bir saldırı başlatmasının ardından, İsrail'in saldırıları nedeniyle halihazırda ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin durumu daha da kötüleşiyor. İsrail ordusuna ait tanklar Selahaddin Caddesi yönünde ilerlerken cadde trafiğe kapatıldı. İsrail'in daha önceki saldırılarda evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, bu kez sığındıkları yerlerden yeniden göç etmek zorunda kaldı. Nuseyrat, Bureyc ve Maghazi mülteci kamplarının kuzeydoğusunda yaşayan onlarca aile yeniden yerinden edildi.

İsrail ordusunun "sınırlı" olarak nitelendirdiği saldırı sırasında silah sesleri, topçu atışları ve yoğun insansız hava aracı (İHA) hareketliliği yaşandı. Yeniden zorunlu göç ve panikle karşı karşıya kalan Filistinliler, İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı saldırılarına ve bölgede derinleşen insani krize tepki gösterdi.

"Dünya, bize merhamet edin"

Maghazi Mülteci Kampı sakinlerinden Ezz Abu Shahada, yerinden edilme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, kızının sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen ailesiyle birlikte İsrail'in daha önceki saldırılarında hasar gören evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Kızının kısa süre önce hastaneden taburcu edildiğini ancak halen tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Shahada, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle açıkladı:

"Kızım hastaneden daha yeni taburcu edildi. Savaş sırasında İsrail uçakları tarafından yıkılan evimizin saldırıdan geriye kalan kısmında yaşıyoruz. Hasta kızımın dinlenmeye ihtiyacı var. Şu anda evinde olması ve tedavi görmesi gerekirken, burada çantaların arasında oturuyor ve kaçacak bir yer arıyor" ifadelerini kullandı. Uluslararası topluma söz konusu krizin sonlandırılmasına yönelik adım atılması çağrısında bulunan Shahada, "Dünya, bize merhamet edin, bize acıyın" dedi.

Shahada, İsrail İHA'larının önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan evlerinin üzerine bombalar bıraktığını ve bunun üzerine kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Aile evden ayrıldıktan kısa süre sonra bölgede büyük bir patlama meydana geldiğini belirten Shahada, "Patlama sıradan bir patlama değildi. Dehşet verici ve çok büyüktü. Ailemle birlikte nereye gideceğimizi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi evimin enkazından kurtarabildiğim ne varsa yanıma aldım. Şimdi ailemle birlikte sokaktayız" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan İsrail'e tepki

Hamas, İsrail'in binlerce Filistinliyi bombardıman ve askeri müdahale tehdidi altında evlerini terk etmeye zorlayan tahliye emirlerinin, ateşkes anlaşmasının ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Hamas açıklamasında, tahliye emirlerine sahadaki askeri hareketliliğin eşlik etmesinin Filistinlileri Gazze Şeridi'nin dar bir bölgesine sıkıştırmaya yönelik sistematik bir girişim olduğu ifade edildi. İsrail hükümetinin iç siyasi krizlerden kurtulmak amacıyla Filistinli sivillere yönelik saldırıları tırmandırdığı belirtildi.

Hamas, saldırıların Gazze'deki insani felaketi daha da derinleştireceği uyarısında bulunarak İsrail hükümeti ve ABD yönetimini yaşanabilecek ihlallerden sorumlu tuttu. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) ve ateşkesin garantörü ülkelere müdahalede bulunarak İsrail'in ihlallerini sonlandırma çağrısında bulunan Hamas yetkilileri, saldırıların durdurulması, zorla yerinden etme politikalarına son verilmesi ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı