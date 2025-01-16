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Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Rağmen 73 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Rağmen 73 Kişi Hayatını Kaybetti
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Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ardından 73 kişi hayatını kaybetti. Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu kurban sayısının artması, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü gösteriyor. Anlaşmanın onaylanma süreci ise belirsizlik içinde.

Gazze Şeridi'nde ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmasından bu yana 73 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkes için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenirken, İsrail katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki sivil savunma kaynaklarından yapılan açıklamada, ateşkesin duyurulmasından bu yana 73 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 20'sinin çocuk, 25'inin ise kadın olduğu ifade edilen açıklamada, 230 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiğini iddia ederek, anlaşmayı onaylamak için bugün yapılması beklenen kabine toplantısının ertelendiğini duyurdu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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