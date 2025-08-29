Gazze'de Açlık Nedeniyle 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açlık nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 322'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiği, aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının 322'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen siviller yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçlerinin uluslararası hukuku çiğneyerek, açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe ölümler de artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Böylece açlıktan ölenlerin sayısı 121'i çocuk olmak üzere toplam 322'ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 6 çocuk dahil olmak üzere 44 ölüm kaydedildi" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
