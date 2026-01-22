Haberler

Antalya'da otomobil jandarma bekleme noktasına çarptı: 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki jandarma bekleme noktasına çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan jandarma bekleme noktasına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde Güney Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne giden Mikail A. idaresindeki 63 AJZ 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki jandarma bekleme noktasına çarptı. Kazada sürücü Mikail A. ile araçta bulunan Bircan A., Ahsen Neva A. ve Yağız A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
