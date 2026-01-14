Haberler

Gazipaşa'da iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Gazipaşa'da iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Yusuf T. idaresindeki 07 AGE 526 plakalı kamyonet, Uğur Mumcu Caddesi'nden Gümrük Sokağı'na geçmeye çalışan Bayram Y. yönetimindeki 33 AIL 347 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bayram Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


