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Gazipaşa'da Tefecilik ve Örgüt Operasyonu: 10 Gözaltı

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Gazipaşa'da düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve kurşunlama olaylarına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda belge ele geçirildi.

Gazipaşa'da polis ekiplerince yürütülen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve kurşunlama olaylarına karışan 10 kişi gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve kurşunlama olaylarına yönelik soruşturmasına başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheliyi tespit eden ekipler, çeşitli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahıslar polis tarafından yakalanırken; adreslerde yapılan aramalarda senet, çek ve borçlulara ait listeler ile çeşitli belgeler ele geçirildi. Operasyonda suç işlemek için örgüt kurma, tefecilik ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen şahısların işlemleri devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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