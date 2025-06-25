Gazipaşa'da Suçlu Şüpheliler Yakalandı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, Adem T. isimli şahsın "Türk veya yabancı uyrukluları yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan, Savaş A.'nın "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan, Tahsin A.'nın ise "Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma veya kabul etme" suçundan arandığı tespit edildi. Salih A. adlı şahsın ise "Silahla tehdit" suçundan işlem gördüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahlarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Tutuklandılar

Karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Adem T., Savaş A. ve Tahsin A. tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Silahla tehdit suçundan hakkında işlem yapılan Salih A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA