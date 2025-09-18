Gazipaşa'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis memurları, Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Korkmaz tarafından başarı belgesi ve plaketle ödüllendirildi.

Gazipaşa'da geçtiğimiz günlerde silahlı saldırının şüphelisini kısa sürede yakalayarak olaya müdahale eden polis memurları Ömer Faruk Yetkin ve Uğur Erdoğan, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Korkmaz tarafından başarı belgesi ve plaketle ödüllendirildi. Gazipaşa Adliyesi'nde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Karakol Amiri Başkomiser Oğuz Kök de hazır bulundu. Başsavcı Korkmaz, emniyet teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, polislerin ödüllerini takdim etti.

Polisleri tebrik eden Başsavcı Korkmaz, "Arkadaşlarımız o gün çok büyük bir sorumluluk yüklendiler. Polis arkadaşlarımızın çok hızlı reaksiyon verilmesi çok önemliydi. Ben kendi gözlerimle gördüm. Polislerimiz ölümü göze alıp, olaya müdahale ettiler" dedi.

Olayın geçmişi

Gazipaşa'da İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda Musa C. (62) isimli şahıs, öğle saatlerinde yakınlarının gözü önünde silahla vurularak yaralanmıştı. Her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Musa C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından kaçan şüpheli Furkan K., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanmıştı. - ANTALYA