Haberler

Gazipaşa'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı

Gazipaşa'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da yürüyüş yapan bir kişiye silahlı saldırıda bulunan şüpheli, polis memurlarının hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Başsavcı Tarık Korkmaz, başarılı polis memurlarını ödüllendirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis memurları, Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Korkmaz tarafından başarı belgesi ve plaketle ödüllendirildi.

Gazipaşa'da geçtiğimiz günlerde silahlı saldırının şüphelisini kısa sürede yakalayarak olaya müdahale eden polis memurları Ömer Faruk Yetkin ve Uğur Erdoğan, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Korkmaz tarafından başarı belgesi ve plaketle ödüllendirildi. Gazipaşa Adliyesi'nde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Karakol Amiri Başkomiser Oğuz Kök de hazır bulundu. Başsavcı Korkmaz, emniyet teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, polislerin ödüllerini takdim etti.

Polisleri tebrik eden Başsavcı Korkmaz, "Arkadaşlarımız o gün çok büyük bir sorumluluk yüklendiler. Polis arkadaşlarımızın çok hızlı reaksiyon verilmesi çok önemliydi. Ben kendi gözlerimle gördüm. Polislerimiz ölümü göze alıp, olaya müdahale ettiler" dedi.

Olayın geçmişi

Gazipaşa'da İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda Musa C. (62) isimli şahıs, öğle saatlerinde yakınlarının gözü önünde silahla vurularak yaralanmıştı. Her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Musa C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından kaçan şüpheli Furkan K., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek

Trump'tan yeni Gazze mesajı
KYK yurdundaki skandal büyüyor! Odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı

Yurttaki odasında prezervatif bulan kız öğrenci, yaşadığı şoku anlattı
CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı YSK'ya taşındı! Gözler yarın verilecek nihai kararda

CHP'nin Kurultay kararı YSK'ya taşındı! Gözler çıkacak nihai kararda
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri fareler bastı! Vatandaşlar diken üstünde

Şehri fareler bastı, vatandaşlar diken üstünde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.