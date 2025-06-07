Gazipaşa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Gazipaşa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-400 Karayolu üzerindeki Gazipaşa Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne seyreden Cemile K. idaresindeki Tofaş marka 07 EL 967 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırılınca Erhan B. idaresindeki 07 BPT 299 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Erhan B., kazada yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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