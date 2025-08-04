Gazipaşa'da Otomobil ve Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan Ayşin S. idaresindeki 07 EIZ 64 plakalı SEAT marka otomobil, Uğur Mumcu 7. Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkan Kadir A.'nın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü Kadir A. ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu Kadircan A. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve oğul, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada kontrolden geçirilen Kadir A., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA