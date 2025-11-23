Haberler

Gazipaşa'da Otomobil Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilin çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Yalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 Karayolu üzerinde Ekmel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan A. idaresindeki 42 BZA 88 plakalı Toyota marka otomobil, Mustafa Yalçın (70) isimli yaşlı adama çarptı. 112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yalçın'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
