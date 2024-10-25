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Gazipaşa'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Gazipaşa'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı ile büyük bir tehlike oluşturmadan kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaçukur Mahallesi'ne yakın bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 tanker ve 17 personelle müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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