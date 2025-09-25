Haberler

Gazipaşa'da Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Gazipaşa'da Okul Servislerine Güvenlik Denetimi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yeni eğitim yılıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri, araçların güvenlik donanımlarını kontrol ederken öğrencilere de güvenlik kuralları hatırlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan denetimlerde okul servis araçları ve şoförler incelendi, öğrencilere güvenlik kuralları hatırlatıldı.

Gazipaşa'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; araçların emniyet kemerleri, "dur" ve "okul taşıtı" levhaları, iç ve dış donanımları, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, güvenlik kameraları ve bakımları ile şoförlerin belgeleri, trafik sicilleri ve alkol kontrolleri yapıldı. Denetimlerde ayrıca öğrencilere emniyet kemeri kullanmanın önemi başta olmak üzere servislerde uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Öğrencilere verilen bilgilendirmelerde güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, güvenlik güçleri uygulamaların eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı. - ANTALYA

