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Gazipaşa'da Öğrencilere Güvenli İnternet ve Trafik Eğitimi

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Gazipaşa Fen Lisesi'nde, Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından bilişim dolandırıcılığı, güvenli internet kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme eğitimi verildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, Fen Lisesi öğrencilerine bilişim dolandırıcılığı, güvenli internet kullanımı, trafikte saygı ve kask-emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilinçlendirme eğitimi verdi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği ve sosyal bilinç kazanmaları amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Gazipaşa Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere bilişim dolandırıcılığına karşı korunma yöntemleri, trafikte saygı, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi gibi kritik konularda bilgilendirme yapıldı.

Aynı zamanda, Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazandırmayı hedefleyerek, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın bilinçli şekilde yönetilmesi konularında önemli bilgiler verdi. Teknolojinin doğru kullanımı ve güvenlik önlemlerinin vurgulandığı eğitimler, öğrencilerin hayatlarına doğrudan dokunan bilgilerle dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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