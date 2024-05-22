Üye Girişi
Haberler

Gazipaşa'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü, gözüne arı çarpması sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gözüne arı çarpan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Kaan A. idaresindeki 07 MGA 27 plakalı motosiklet, gözüne arı çarpan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hasan T. idaresindeki 33 TE 578 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title