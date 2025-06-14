Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye 36 Bin TL Ceza

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 36 bin TL ceza uygulandı. Kaza sırasında sürücü hafif yaralarla atlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazayı, sürücülerden biri hafif sıyrıklarla atlatırken ehliyetsiz araç kullanmaktan 36 bin TL ceza uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan G.D. idaresindeki 07 APA 465 plakalı motosiklet, önünde seyreden B.K. idaresindeki 33 AVH 503 plakalı motosiklette arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletten asfalt zemine düşün 07 APA 465 plakalı motosiklet sürücüsü G.D., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bu sırada kaza yerine yakın noktada bulunan polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmedi. Polis ekiplerince yapılan incelemede 07 APA 465 plakalı motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilerek, sürücüye 36 bin TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, her iki motosiklet sürücüsüne de kasksız motosiklet kullanmaktan dolayı ayrı ayrı ceza yazıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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