Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Sürücüye Ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücü belgesi olmadığı tespit edilen sürücüye 18 bin TL ceza yazıldı.

Kaza, gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir merkezinden Selinus Sahili yönünde seyreden Mehmet Y.M. idaresindeki 33 AVK 624 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan sürücü Mehmet Y.M. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ata Ç.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü belgesi olmadığı tespit edilen sürücüye 18 bin TL ceza yazıldı. - ANTALYA