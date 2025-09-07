Haberler

Gazipaşa'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi. Sürücü ve eşi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 07 E 4155 plakalı kamyonet, Anamur yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet D. ve yolcu olarak bulunan eşi Ayşe D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, devrilen araçtaki yaralıların yardımına koştu. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
