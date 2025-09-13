Haberler

Gazipaşa'da Jandarmadan Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 27 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta 27 bin 956 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçtan 27 bin 956 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Güney Yol Kontrol Noktasında uygulama gerçekleştirdi. Kontrol sırasında şüpheli görülen bir aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 27 bin 956 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
