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Gazipaşa'da 90 Yaşındaki Mehmet Demiral'ın Trajik Ölümü

Gazipaşa'da 90 Yaşındaki Mehmet Demiral'ın Trajik Ölümü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 90 yaşındaki Mehmet Demiral zeytin bahçesinde temizlik yaparken yaktığı ateşin içine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 90 yaşındaki Mehmet Demiral, evinin önündeki zeytin bahçesini temizlemek için yaktığı ateşin içine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Gazipaşa şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Demiral, evinin önündeki zeytin bahçesine çalışmaya gitti. Bahçesinde temizlik amacıyla ateş yakan Demiral, henüz bilinmeyen bir nedenle yaktığı ateşin içine düştü. Demiral'dan haber alamayan mahalle sakinleri, Demiral'ın evine gittiklerinde kendisine ulaşamadı. Evin hemen aşağısında bulunan zeytin bahçesine inen mahalleli, yaşlı adamı yanmış şekilde ölü olarak buldular. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mehmet Demiral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Demiral'ın bulunduktan bir gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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