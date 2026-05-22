Gazipaşa'da 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gazipaşa ilçesinde 9 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 9 ikamet ile 3 iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı